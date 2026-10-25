В Канберре парламент Австралии возобновляет работу при усиленных мерах безопасности после того, как автомобиль сбил независимого депутата Хелен Хейнс возле её избирательного офиса в Вангаратте. Полиция рассматривает инцидент как вероятно преднамеренную атаку, сообщает ABC News.

65-летняя Хейнс получила тяжёлые травмы нижней части тела, в результате чего ей ампутировали обе ноги. Ожидается, что премьер-министр Энтони Албаниз внесёт в Палату представителей предложение посвятить значительную часть дня выступлениям депутатов в поддержку коллеги.

Пустое место в палате

Место Хелен Хейнс будет пустовать во время часа вопросов. Независимый депутат Кейт Чейни заявила, что избирателей округа Инди на этой неделе будет представлять пустое кресло, однако их голоса и голоса австралийцев, стремящихся к демократии, которую олицетворяет Хейнс, должны быть услышаны парламентом.

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Депутат Моник Райан назвала Хейнс самой мягкой, принципиальной и доброй членом парламента. Независимый сенатор Дэвид Покок сообщил, что его команда поддерживает семью и сотрудников депутата и думает, как помочь всем, кого затронуло это событие.

Дискуссия о безопасности политиков

Спикер Палаты представителей Милтон Дик и председатель Сената Сью Лайнс в письме парламентариям сообщили о дополнительных мерах охраны в отдельных зонах здания парламента. Депутаты также встречались с представителями Федеральной полиции Австралии для обсуждения вопросов безопасности.

Комиссар Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт заявила, что между периодами накала политической риторики и ростом угроз в адрес политиков существует прямая связь. В то же время парламентарии подчёркивали, что усиление безопасности должно быть сбалансировано с необходимостью оставаться доступными для избирателей.

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