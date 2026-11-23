Нижняя палата парламента Австралии окончательно одобрила новый оборонный закон, который предоставляет министрам широкие полномочия определять объекты как специальные зоны безопасности, в том числе без публичного объявления. Австралийский эксперт по конституционному праву Энн Твуми назвала такой подход безответственным и заявила, что он создает серьезные риски для верховенства права, сообщает The Guardian.

Новые полномочия для министров

Закон об ускорении оборонных возможностей и защите баз поддержали Лейбористская партия и Коалиция. На прошлой неделе его одобрил Сенат, а в понедельник документ окончательно приняла нижняя палата парламента. Против выступили лишь несколько независимых депутатов, среди которых Кейт Чейни, Моник Райан и Эндрю Уилки.

Закон предусматривает уголовную ответственность за вход в оборонную зону или выход из нее, а также за фотографирование самой зоны, людей или объектов в ней. Максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы, штраф до 152 880 долларов или оба вида наказания. Зонами безопасности могут быть не только постоянные военные базы, но и временные, мобильные или созданные в чрезвычайных ситуациях объекты.

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Предостережения ученых и критиков

Закон также позволяет министру издавать декларации об оборонных возможностях. Они могут разрешать определенную деятельность без нарушения других законов или изменять порядок применения законов штатов и территорий. Такие декларации могут не публиковаться в качестве законодательных актов.

Твуми, почетный профессор Сиднейского университета, раскритиковала отсутствие надлежащего парламентского обсуждения документа. По ее мнению, парламент вместо определения конкретных необходимых изменений в законодательстве передал министрам, чиновникам и оборонному персоналу право исключать применение действующих норм к оборонной деятельности.

Премьер-министр Энтони Албанезе отверг обвинения критиков, назвав новые полномочия необходимыми в опасные времена. В то же время лидер Австралийских зеленых Дэвид Шубридж охарактеризовал изменения как чрезвычайные военные полномочия и угрозу гражданским свободам. Сенатор Дэвид Покок подчеркнул, что защита чувствительных оборонных объектов от дронов и других технологий не должна означать передачу министру обороны чрезвычайных полномочий без надлежащих гарантий и прозрачности.

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