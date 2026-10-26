Федеральный парламент Австралии приостановил обычную работу, чтобы выразить поддержку независимой депутатке от округа Инди Хелен Хейнс, получившей тяжёлые травмы после наезда автомобиля возле её офиса в Вангаратте. На её пустом месте в Палате представителей установили оранжевое картонное изображение какаду.

Как сообщает ABC News, нападение произошло неделей ранее, когда Хейнс стояла возле багажника своего автомобиля. Полиция считает наезд преднамеренным. Из-за тяжести травм депутатке позднее ампутировали обе ноги.

Призывы изменить политическую культуру

Во время многочасовых выступлений парламентарии говорили о доброте, мудрости Хейнс и её уважении к цивилизованной политической дискуссии. Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что нельзя путать энергию демократии с нарастающей яростью, а разногласия не должны прерывать диалог.

Спикер Палаты представителей Милтон Дик назвал произошедшее моментом, когда все парламентарии должны ответить на вызов. Независимая депутатка Аллегра Спендер заявила, что нападение должно не только шокировать общество, но и изменить его. По её словам, после нападения Хейнс прежде всего беспокоилась о своих сотрудниках и благодарила спасателей, медсестёр и прохожих.

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Роль Хейнс в парламенте

Хелен Хейнс стала депутаткой после ухода в отставку другой независимой представительницы Кэти Макгоуэн, а избиратели округа Инди впоследствии дважды переизбирали её. Коллеги отмечали её роль в развитии движения независимых депутатов, а также работу над вопросами добросовестности власти, поддержки регионов и мобильной связи во время стихийных бедствий.

После многолетней кампании Хейнс федеральное правительство ввело временный аварийный роуминг, позволяющий телефонам подключаться к сети другого оператора, если собственная сеть не работает во время крупного бедствия. Депутаты также упоминали её вклад в создание Национальной антикоррупционной комиссии Австралии.

Участники заседания призвали более ответственно относиться к риторике в парламенте и онлайн, а также усилить услуги по охране психического здоровья в региональных районах. Лидер оппозиции Ангус Тейлор заявил, что возвращение Хейнс на её место в парламенте станет важным моментом для демократии.

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