Парламент Австралии принял закон, согласно которому экспортеры сжиженного природного газа с 2028 года должны резервировать для внутреннего рынка до 20% своей продукции. Как сообщает The Japan Times, инициатива лейбористского правительства была окончательно одобрена после того, как оппозиционная коалиция либералов и националов пообещала не блокировать документ.

Исключение для Западной Австралии

После внесения поправок законопроект был поддержан Сенатом поздно вечером в четверг, а на следующий день его утвердила нижняя палата парламента. Из-под действия новой схемы вывели Западную Австралию, на которую приходится около двух третей экспорта австралийского СПГ. В штате уже действует собственная политика резервирования 15% газа, а его газовая сеть не соединена с рынком восточного побережья.

Премьер-министр Энтони Албанез заявил, что закон будет оказывать «понижающее давление» на цены на энергию для домохозяйств и бизнеса, не уточнив возможный размер экономии. По его словам, газ используется для отопления жилья, поддержки возобновляемой энергетики и производства.

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Ситуация на восточном побережье

Газовый рынок восточного побережья Австралии в течение последнего десятилетия сталкивался с ограниченным предложением, более высокими ценами и риском дефицита. Добыча на зрелых месторождениях вблизи штата Виктория, которые исторически были главным источником газа для региона, сократилась. Некоторые производители СПГ на востоке страны закупали внутреннюю добычу, чтобы выполнять экспортные обязательства.

Новая схема будет распространяться на три экспортных проекта на восточном побережье, которыми управляют Origin Energy, Shell и Santos. Их СПГ преимущественно поставляется в Китай, Японию, Южную Корею и Малайзию. Критики считают, что политика может настолько снизить цены, что это будет сдерживать разведку и инвестиции в новые газовые ресурсы.

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