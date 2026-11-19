Парламент Дании в Копенгагене 19 ноября, как ожидается, ратифицирует соглашение о безопасности с США по Гренландии. Документ, подписанный США, Данией и Гренландией в сентябре, должен урегулировать спор вокруг будущего арктического острова, сообщает Channel NewsAsia.

Роль США в Гренландии

После вступления в силу соглашение расширит роль американских военных в Гренландии. В частности, США получат разрешение на создание системы противоракетной обороны Golden Dome. В то же время документ подтверждает суверенитет Дании над Гренландией и право жителей острова на самоопределение.

Напряженность между сторонами усилилась после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал взять под контроль богатый полезными ископаемыми остров. Его отказ исключить применение военного или экономического принуждения вызвал дипломатический кризис в НАТО в январе и привел к нескольким месяцам интенсивных переговоров Дании и Гренландии с США.

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Процедура одобрения

Парламент Гренландии ратифицировал договоренность в этом месяце. На прошлой неделе датский парламент поддержал ее в первом чтении при поддержке всех партий. Голосование по окончательному одобрению ожидалось примерно в 10:00 по местному времени 19 ноября.

Профессор политических наук Копенгагенского университета Миккель Ведби Расмуссен считает, что соглашение может предоставить США больше возможностей влиять на решения, имеющие значение для безопасности, а также на добычу части стратегических ресурсов. В то же время другие эксперты, которых цитирует издание, отметили, что новая договоренность несущественно расширяет военный доступ США к Гренландии.

Соглашение не требует голосования в Сенате США. После одобрения датским парламентом оно вступит в силу, когда Министерство иностранных дел Дании дипломатической нотой уведомит США о завершении внутренних процедур.

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