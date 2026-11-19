Парламент Дании в четверг единогласно одобрил оборонное соглашение, которое позволяет Соединенным Штатам расширить военное присутствие в Гренландии. За документ проголосовали 109 депутатов, никто не выступил против.

Оборонные зоны на острове

Соглашение позволяет США создавать оборонные зоны в нескольких местах на арктическом острове. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на норвежского общественного вещателя NRK, это должно открыть путь к расширению американского военного присутствия в Гренландии.

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Дополнение соглашения 1951 года

Правительства Дании, Гренландии и США подписали соглашение в сентябре. Оно изменяет и дополняет соглашение 1951 года, регулирующее оборону Гренландии.

Голосование в парламенте Дании состоялось после того, как ранее в этом месяце документ одобрил парламент Гренландии — Инацисартут.

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