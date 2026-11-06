Парламент Эстонии рассматривает изменения в Закон об организации медицинских услуг, которые могут предоставить государственному надзорному органу Health Board право приостанавливать активный статус врачей и медсестер в национальном реестре медицинских работников. Это может применяться в случае повторных или серьезных нарушений профессиональных стандартов, создающих риски для пациентов или качества медицинской помощи, сообщает ERR News.

Надзор за отдельными медиками

Сейчас Health Board проверяет прежде всего медицинские учреждения как юридические лица, а не отдельных специалистов. За квалификацию работников и качество оказываемой ими помощи отвечают работодатели.

Если медицинское учреждение прекращает сотрудничество с врачом, в отношении которого возникли вопросы, надзорный орган не может продолжить расследование в отношении этого человека, поскольку его полномочия распространяются на юридические лица. Законопроект, который рассматривает Рийгикогу, должен изменить этот порядок.

Поправки также позволят оценивать не только формальные требования к медучреждениям, в частности помещения, оборудование и штат, но и то, как они обеспечивают компетентность работников, качество лечения и безопасность пациентов. До этого активный статус медика в реестре можно было приостановить только по решению суда или на ограниченный срок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные меры

Эксперт Министерства социальных дел Пилле Саар заявила, что основанием для приостановления статуса должны быть повторные или серьезные нарушения стандартов. По ее словам, речь идет о систематической ненадлежащей практике, в частности советах заменить лечение молитвой, неназначении необходимых антибиотиков или отговаривании пациентов от контрацепции, в том числе по религиозным мотивам.

После консультаций с университетскими или профессиональными экспертами Health Board сможет выдать предписание, потребовать дополнительного обучения или приостановить активную регистрацию медика до сдачи нового экзамена. Ожидается, что изменения вступят в силу в следующем октябре.

Глава Ассоциации семейных врачей Эстонии Элле-Малл Садрак посоветовала пациентам просить медиков вносить все рекомендации по лечению и лекарствам в медицинскую документацию, в том числе в централизованную государственную систему медицинской информации. По ее мнению, это поможет рассматривать жалобы и устанавливать обстоятельства в случае спора.

Читай нас в