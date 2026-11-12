Парламент Эстонии — Рийгикогу — ранним утром в четверг одобрил во втором чтении правительственный проект государственного бюджета на 2027 год. Обсуждение поправок началось в среду в 16:00 и завершилось незадолго до часа ночи, сообщает ERR News.

Возражения оппозиции

Все четыре оппозиционные партии — Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), Isamaa и Социал-демократическая партия (SDE) — предложили приостановить второе чтение документа. Эти предложения не получили поддержки: в парламенте из 101 места за приостановление проголосовали 47 депутатов, против — 50.

Доходы бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 19,4 млрд евро, расходы — почти 20,2 млрд евро. На инвестиции предусмотрено почти 1,2 млрд евро.

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Изменения в проекте

К законопроекту было подано 95 поправок, три из которых были частично одобрены. Финансовая комиссия Рийгикогу предложила комплексную поправку о перераспределении средств в пределах сфер ответственности министерств и между ними.

Комиссия также предложила выделить дополнительные 7,47 млн евро из правительственного резерва для улучшения доступности и качества услуг специализированного ухода. Первое чтение проекта бюджета состоялось в середине октября.

Поправки к документу можно подавать до 17:15 среды, 25 ноября, перед третьим и окончательным чтением. Между вторым и третьим чтениями разрешены только косметические изменения, в частности исправление опечаток. После рассмотрения бюджета заседание Рийгикогу продолжилось по другим вопросам повестки дня.

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