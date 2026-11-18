Парламент Финляндии в среду проголосовал за продление до конца 2028 года действия так называемого закона о pushback, официальное название которого — Закон о безопасности границ. Об этом сообщает YLE News.

Полномочия пограничников

Закон позволяет сотрудникам Пограничной службы Финляндии возвращать просителей убежища, когда их прибытие организует Россия — государство-агрессор — или другое иностранное государство, а ситуация представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Временный закон вступил в силу в июле 2024 года. Это уже второе продление срока его действия. Правительство Финляндии объясняет необходимость в нем тем, что угроза инструментализированной миграции на восточной границе страны не исчезла.

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Позиция правительства и критика

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что продление закона было абсолютно необходимым. По его словам, ситуация в сфере безопасности границ не свидетельствует об ослаблении, поэтому возобновление и продление действия закона важно.

Критики документа считают, что он противоречит Конституции Финляндии и международным обязательствам страны. Финляндия держит закрытыми наземные пункты пропуска на границе с Россией с декабря 2023 года, продлевая это ограничение отдельными решениями правительства.

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