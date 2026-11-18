В Италии нижняя палата парламента окончательно одобрила закон, направленный на противодействие антисемитизму. Документ был поддержан поздно вечером во вторник 147 голосами против 93. Закон закрепляет определение антисемитизма Международного альянса памяти о Холокосте, которое называет некоторые формы критики Израиля примерами антисемитского поведения, сообщает France 24.

Споры о свободе высказываний

Противники закона считают, что он может сдерживать публичную поддержку прав палестинцев и критику Израиля. Сопредседатель группы «Зелёно-левый альянс» Анджело Бонелли заявил, что правые используют законопроект для подавления критики.

Центристско-правая коалиция премьер-министра Джорджи Мелони отвергла эти опасения. Представитель партии Forza Italia Паоло Эмилио Руссо заявил, что никто не пытался ограничить свободу высказываний и критики, которую он назвал основой демократии. Закон не предусматривает финансовых штрафов или уголовных санкций для нарушителей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция партий и еврейской общины

Левые партии в целом не поддержали документ. В то же время небольшая группа депутатов от оппозиционной Демократической партии воздержалась при голосовании вопреки позиции руководства, призывавшего голосовать против. Оппозиция неоднократно просила правительство изменить определение антисемитизма, однако коалиция не поддержала эти предложения.

Президент Союза еврейских общин Италии Ливия Оттоленги приветствовала принятие закона, заявив, что он укрепит «демократические антитела» итальянского общества. Сторонники документа ссылаются на рост антисемитских инцидентов после начала войны в Газе. Итальянская обсерватория антисемитизма зафиксировала 963 таких случая в 2025 году — почти вчетверо больше, чем в 2022 году.

Директор Центра современной еврейской документации в Милане Гади Луццатто Вогера сообщил Reuters, что в 2025 году было зарегистрировано 18 инцидентов, во время которых людей толкали, плевали в них или били пощёчинами. За первые шесть месяцев 2026 года зафиксировали 10 таких случаев.

Читай нас в