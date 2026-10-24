В Кении депутаты поддержали требование пересмотреть оплату труда наблюдателей, охранников и учителей, задействованных в проведении национальных экзаменов и оцениваний. В то же время профсоюз Kuppet не отказывается от призыва к своим членам не участвовать в работе, связанной с экзаменами, пока Совет KNEC не решит вопрос вознаграждения.

Призыв депутата

Как сообщает Nation Kenya, депутат от Мсамбвени Фейсал Бадер заявил в парламенте, что действующие ставки не соответствуют объему работы и ответственности персонала. По его словам, руководители экзаменационных центров, наблюдатели и охранники обеспечивают сохранность материалов и надлежащее проведение экзаменов, однако их оплата не повышалась, несмотря на рост стоимости жизни.

Бадер также отметил, что низкое вознаграждение вынуждает руководителей центров временно снимать жилье возле пунктов получения экзаменационных материалов, чтобы забирать их вовремя. Наблюдатели, по его словам, также несут дополнительные расходы из-за контроля нескольких экзаменов в определенных центрах.

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Позиция профсоюза

Заместитель генерального секретаря Kuppet Мозес Нтурима настаивает, что KNEC должна заключить с представителями учителей формальное соглашение о ставках за различные виды экзаменационной работы. Он заявил, что обещания своевременно выплачивать средства не решают главную проблему — размер вознаграждения.

По словам Нтуримы, наблюдатели получают по Sh600, а другие выплаты за экзаменационные обязанности также не соответствуют выполненной работе. Он привел пример оплаты Sh55 за проверку одной экзаменационной работы и суточных в Sh150, которые, по его утверждению, не менялись с 1990 года. Профсоюз считает, что учителя должны получать оплату, соразмерную их квалификации и ответственности.

Спор о выплатах продолжается уже не первый год. В феврале 2025 года депутаты поднимали вопрос о задержках оплаты труда учителей, проводивших национальные экзамены 2024 года. 7 июля Национальное казначейство выделило Sh1,5 млрд для погашения задолженности, а через два дня министр образования Джулиус Огамба сообщил, что KNEC перечислила деньги на счета экзаменаторов. Однако эти выплаты не прекратили спор об уровне вознаграждения.

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