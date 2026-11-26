Парламент Латвии 26 ноября одобрил законодательные изменения, которые дают правительству право предоставить государственную гарантию на сумму до €175 млн для авиакомпании airBaltic. Средства должны поступить от частных кредиторов, а государство будет гарантировать выполнение перевозчиком обязательств по возврату займа.

Во втором и окончательном чтении за изменения в закон о мерах финансовой стабильности airBaltic проголосовали 77 депутатов Сейма, 19 были против, воздержавшихся не было. В первом чтении в тот же день законопроект поддержали 76 депутатов, 18 высказались против. Ранее правительство Латвии принципиально поддержало предоставление гарантии, а парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил предложение девятью голосами против двух, сообщает AeroTime.

Финансирование для реструктуризации

airBaltic проходит финансовую реструктуризацию по процедуре Chapter 11 в США с 14 сентября 2026 года. 19 октября Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка окончательно разрешил привлечь до €350 млн финансирования должника в рамках этой процедуры. Пакет предусматривает три транша: €175 млн, до €125 млн и до €50 млн.

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Авиакомпания уже получила первый транш и пытается получить доступ ко второму. Министр транспорта Латвии Кришс Липшанс объяснил, что кредитор требует государственную гарантию на €175 млн для выделения €125 млн, тогда как еще €50 млн предусмотрены для уплаты процентов по кредиту.

Дополнительные условия

Липшанс предупреждал, что без второго транша airBaltic может приостановить полеты до середины декабря. В представлении в американский суд от 16 ноября авиакомпания заявила, что без доступа к следующим двум траншам ей грозит ликвидация.

По данным правительства Латвии, для реализации гарантии еще требуется одобрение Европейской комиссии и соблюдение правил ЕС о государственной помощи. Кроме того, по состоянию на 26 ноября американский суд еще не принял решения относительно приоритета новых кредиторов над держателями облигаций airBaltic с погашением в 2029 году. Перевозчик также планирует сократить штат на 500–700 сотрудников из примерно 3 тыс. и уменьшить парк Airbus A220-300 с 54 до около 36 самолетов к концу 2026 года.

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