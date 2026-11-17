Сейм Латвии 17 ноября утвердил состав второго правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. За новый кабинет министров проголосовали 57 депутатов, против — 34, еще пятеро не голосовали, сообщает LSM English.

Голосование после дебатов

Состав правительства обнародовали утром 17 ноября. Парламентское заседание началось в 15:00, а голосование за кабинет состоялось в 22:27 после более чем семи часов дебатов.

Часть депутатов критиковала способ формирования правительства, которое, по их мнению, представили, чтобы уложиться в срок до 18 ноября — Дня независимости Латвии. Во время обсуждения также звучали замечания относительно преобладания мужчин в составе кабинета и того, что несколько беспартийных кандидатов в министры ранее учились или работали с Кулбергсом в частном секторе.

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Состав коалиции

Основой нового правительства стал союз двух политических сил — Объединенного списка и Национального объединения. Четыре из 13 министерств возглавят кандидаты, формально не связанные с партиями. Подводя итоги дебатов, Кулбергс неоднократно называл своих кандидатов профессионалами.

Один из депутатов Объединенного списка, Петерис Димантс, не голосовал за правительство. В то же время представители оппозиционной партии Latvia First разделились: часть поддержала кабинет Кулбергса, а часть проголосовала против.

Выступая перед голосованием, Кулбергс заявил, что ключевыми словами на следующие четыре года будут устранение расточительства и изменения. Он также обратил внимание на низкую явку на выборах в Сейм, назвав ее предупреждением для политиков, правительства и парламента.

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