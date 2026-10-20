Палата представителей Ливии, базирующаяся на востоке страны, одобрила заключенное с Турцией в 2019 году соглашение о разграничении морских зон в Средиземном море. Парламент также отменил свое решение 2020 года о разрыве политических связей с Анкарой, сообщает Anadolu Agency.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 27 ноября 2019 года Турцией и тогдашним международно признанным Правительством национального согласия Ливии во главе с Фаизом ас-Сарраджем. Документ определял границу морских юрисдикций двух государств. Он вступил в силу в декабре 2019 года и был зарегистрирован в ООН.

Изменение позиции восточных властей

Решение является существенным изменением позиции восточного парламента, связанного с политическим лагерем командующего Халифы Хафтара. Ранее этот институт выступал против соглашения и ставил под сомнение полномочия властей в Триполи заключать его без одобрения парламента.

Турция поддерживала власти Триполи во время наступления сил Хафтара на столицу в 2019–2020 годах, но параллельно развивала контакты с восточной Ливией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречался со спикером Палаты представителей Агилой Салехом в 2022 и 2023 годах. В августе 2025 года глава турецкой разведки Ибрагим Калын посетил Бенгази и провел переговоры с Халифой Хафтаром.

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Спор в Средиземном море

Соглашение является одним из предметов длительного спора Турции и Греции о морских границах, ресурсах шельфа и правах островов. Анкара считает, что при разграничении следует учитывать географию побережья, пропорциональность и принцип справедливости. Афины, в свою очередь, заявляют, что меморандум не учитывает морские права греческих островов, в частности Крита и Родоса, и считают его недействительным.

В августе 2020 года Греция и Египет подписали отдельное соглашение о разграничении морских зон, которое частично пересекается с претензиями Турции и Ливии. Одобрение документа восточным парламентом может ослабить аргументы об отсутствии внутренней поддержки соглашения в Ливии, однако не решает вопросов его реализации и последствий для третьих стран.

Энергетическое сотрудничество

В июне 2025 года турецкая государственная компания TPAO и Национальная нефтяная корпорация Ливии подписали меморандум о геологических и геофизических исследованиях в четырех морских районах. В феврале 2026 года TPAO получила права участия в двух разведочных блоках в ходе первого за 17 лет лицензионного раунда Ливии. Одобрение морского соглашения может уменьшить политическую неопределенность для будущих совместных проектов, хотя разведка и бурение потребуют отдельных лицензионных, инвестиционных и операционных решений.

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