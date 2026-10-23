В Мали переходный парламент — Национальный переходный совет (CNT) — 22 октября 2026 года ратифицировал ордонанс, расширяющий возможность лишения гражданства на малийцев, имеющих его по рождению. За решение проголосовали все 119 присутствовавших членов совета, сообщает The Rio Times.

Кого касается ордонанс

Ранее лишение гражданства преимущественно применялось к натурализованным гражданам. Ордонанс вносит изменения в Кодекс о лицах и семье, основанный на законе № 2011-087 от 30 декабря 2011 года.

В освещении июльского проекта документа среди оснований для такого решения назывались формальная присяга на верность другому государству, сотрудничество с организациями, которые власти считают враждебными, сепаратистскими или террористическими, а также участие в террористической деятельности. В проекте также упоминались финансирование или прославление терроризма и использование бывшей государственной должности во вред интересам Мали. Полный ратифицированный текст ордонанса в источнике не был доступен.

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Путь документа к ратификации

Совет министров Мали, который возглавляет генерал Ассими Гоита, 17 июля 2026 года одобрил проект. Министр юстиции Мамуду Кассуге представил его как ответ на недостатки действующей системы. Сам ордонанс датирован 13 августа, а голосование CNT состоялось в Международном конференц-центре Бамако под председательством президента совета Малика Диау.

По данным Madar, ссылающегося на Agence de presse africaine, лишение гражданства не должно приводить к безгражданству. В то же время The Rio Times отмечает, что наличие такой гарантии в окончательном ратифицированном тексте не подтверждено. Мали 27 мая 2016 года присоединилась к Конвенции ООН 1961 года о сокращении безгражданства, которая запрещает лишать гражданства по расовым, этническим, религиозным или политическим основаниям.

Процедура принятия решения о лишении гражданства, необходимые доказательства и возможность обжалования в освещении не описаны. Источник также не сообщает о конкретных лицах, которых уже могли лишить гражданства по новым правилам.

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