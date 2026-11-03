Парламент на востоке Ливии на заседании в городе Себха утвердил члена совета Центрального банка Ливии Фавзи Абу Хазама новым главой банка. Депутаты также приняли отставку предыдущего руководителя учреждения Наджи Иссы, сообщает TimesLIVE.

По словам представителя восточного парламента Абдуллы Блихега, за назначение Абу Хазама и принятие отставки Иссы проголосовали 78 из 90 присутствовавших депутатов. Заместитель спикера Мусбах Дума заявил, что это было первое заседание парламента в южном городе Себха.

Позиция западных властей

Высший государственный совет, базирующийся в Триполи и являющийся соперником парламента на западе разделенной страны, пока не комментировал решение восточных депутатов. В прошлом месяце парламент на востоке уже поддержал кандидатуру Абу Хазама на должность временного главы Центрального банка.

Наджи Исса возглавил Центробанк в 2024 году после того, как парламент и Высший государственный совет согласовали его назначение. Это решение завершило спор о контроле над банком, который ранее привел к отстранению предыдущего руководителя. В августе Исса подал заявление об отставке в оба законодательных органа, публично не объяснив причин.

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Ситуация вокруг Центробанка

В октябре Центробанк осудил то, что назвал принудительным проникновением в свою штаб-квартиру в отсутствие главы. Обстоятельства этого инцидента остаются не до конца выясненными. Банк заявил, что возлагает ответственность за любые последствия на всех причастных, в том числе на министерство обороны.

Позднее учреждение удалило это заявление и сообщило, что Абу Хазам официально принял полномочия в ходе «дружественной» процедуры передачи дел с участием представителей обоих законодательных органов. Банк также заявил, что его работа продолжается в обычном режиме.

В тот же день премьер-министр международно признанного Правительства национального единства Абдулхамид Дбейба встретился с Абу Хазамом. Они обсудили финансовые и экономические вызовы, в частности меры по поддержанию стабильности курса ливийского динара.

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