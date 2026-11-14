На Науру все депутаты парламента поддержали правительство президента Дэвида Адеанга, поэтому в законодательном органе из 19 членов не осталось политической оппозиции. Адеанг заявил, что это изменение отражает единство, стабильность и общую цель в политике тихоокеанского островного государства, сообщает Taipei Times.

Двое депутатов получили должности

По словам Адеанга, полную поддержку правительства в парламенте обеспечило назначение Пйона Деийе и Джейсона Бингема Агира заместителями министров в правительстве. Президент назвал это первым случаем с момента обретения Науру независимости в 1968 году, когда весь парламент поддерживает правительство.

В странах южной части Тихого океана состав правительственных и оппозиционных блоков может меняться, а депутаты могут переходить между ними. В то же время Науру является редким примером государства, где в парламенте вообще нет политиков в оппозиции.

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Парламентский контроль

Адеанг не объяснил причины перехода депутатов оппозиции, кроме ссылки на общее обязательство ставить интересы Науру на первое место. Он также не сказал, кто будет осуществлять парламентский контроль, который обычно обеспечивает оппозиция. В то же время президент заявил, что в стране сохранятся разные взгляды и активные дебаты, характерные для сильной и здоровой демократии.

Сообщения правительства в Facebook были единственным источником информации о кадровых изменениях. Все СМИ в государстве с населением около 12 тысяч человек принадлежат правительству, а иностранных журналистов от поездок в страну отговаривает высокая стоимость журналистской визы — 8 тысяч австралийских долларов, или 5435 долларов США.

Адеанг возглавляет Науру с 2023 года, когда его предшественник был отстранен в результате вотума недоверия. Депутаты, принесшие присягу после прошлогодних выборов, без альтернативы избрали его для продолжения работы в должности. Freedom House отмечала, что жители Науру в целом пользуются политическими правами и гражданскими свободами, однако коррупция остается проблемой.

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