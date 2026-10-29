Парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс принял закон о создании Большого национального парка коал в регионе Среднего Северного побережья. Открыть парк планируют до конца 2026 года, сообщает Mongabay.

475 тысяч гектаров охраняемой территории

В состав нового парка войдут 178 тысяч гектаров государственных лесов и других государственных земель. Их присоединят к существующей сети национальных парков, образовав охраняемую территорию площадью 475 тысяч гектаров.

В этих лесах обитают около 12 тысяч коал и более 100 других видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Среди них — большой сумчатый летяга, блестящий черный какаду и редкие пауковые орхидеи. Представители народов гумбайнгирр и дунгутти, которые участвовали в формировании парка, будут и далее участвовать в его управлении. Через организации, контролируемые коренными общинами, планируют трудоустроить восьмерых рейнджеров из числа коренных народов.

В Новом Южном Уэльсе коалу признали видом, находящимся под угрозой исчезновения, в 2022 году. По данным парламентского расследования 2020 года, этот вид может исчезнуть в штате к 2050 году. Численность коал сократилась на треть в период с 1990 по 2010 год из-за утраты среды обитания, болезней и климатических факторов, в частности лесных пожаров.

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Споры вокруг углеродных кредитов

Правительство штата предусмотрело 140 млн австралийских долларов на создание парка. В то же время его долгосрочное финансирование планируют в значительной степени обеспечивать за счет Австралийских единиц углеродных кредитов по методу улучшенного управления природными лесами.

Этот механизм позволяет генерировать углеродные кредиты для проектов, которые сокращают или прекращают заготовку древесины в природных лесах на государственных землях. Такие кредиты могут использоваться промышленными предприятиями для компенсации собственных выбросов. Часть природоохранных активистов и депутаты от Партии зеленых раскритиковали эту модель, заявив, что охрана природы не должна зависеть от торговли углеродными кредитами. Попытки внести изменения в эту схему парламент отклонил.

Рекреационные зоны в рамках проекта

Примерно 17% территории будущего парка получат статус региональных парков для рекреационных пользователей, в том числе автомобильных клубов, клубов стрельбы из лука и горного велоспорта. Закон также учел проведение мероприятий по автоспорту в части таких зон. После внесения последней поправки пять из примерно десяти региональных парков исключили из положений об автоспорте.

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