Национальное собрание Южной Кореи рассматривает возможность провести парламентские слушания по поводу отмены контракта государственной компании Korea Hydro and Nuclear Power Co. (KHNP) с южнокорейскими Daewoo Engineering & Construction и Doosan Enerbility на строительство ядерных реакторов в Дукованах в Чехии.

Предложение провести слушания

Депутат главной оппозиционной партии «Сила народа» Пак Сон Мин заявил о внутренних проблемах в южнокорейском консорциуме и предложил профильному комитету Национального собрания провести слушания. Как сообщает Korea Herald, депутат сослался на сообщения местных СМИ о том, что KHNP якобы стремилась аннулировать контракт с Daewoo и привлечь другого субподрядчика.

По данным этих сообщений, причиной стали разногласия сторон относительно суммы контракта. Депутат правящей Демократической партии Кореи Пак Хи Сон поддержал идею слушаний. Он заявил, что парламент должен проверить утверждения о якобы попытках KHNP изменить ранее согласованные условия контракта и единолично продвигать собственные условия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Консенсуса пока нет

В то же время депутат Демократической партии Кореи Чан Чхоль Мин отметил, что совпадение позиций представителей разных партий относительно необходимости слушаний еще не означает достижения компромисса. Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета в пятницу во время рассмотрения бюджета на 2027 год.

Председатель комитета Ким Сон Вон из партии «Сила народа» призвал к межпартийному консенсусу по поводу слушаний. Заседание завершилось без договоренности, после чего он предложил возобновить его в понедельник. Консорциум во главе с KHNP получил контракт на проект стоимостью 24 трлн вон, или $18 млрд, в июле 2024 года. Об отмене контракта объявили в октябре.

Читай нас в