18 ноября парламент Румынии одобрил законодательное предложение об увеличении дневного лимита наличных платежей и поступлений с 5 тыс. до 50 тыс. румынских леев. Это примерно соответствует повышению суммы с 1 тыс. до 10 тыс. евро.

Инициатива партии AUR

Предложение внесла ультраправая партия «Альянс за объединение румын» (AUR). Оно предусматривает десятикратное повышение максимальной суммы наличных платежей и поступлений, которые можно проводить в течение одного дня.

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Об одобрении инициативы сообщает Romania Insider. Источник отмечает, что решение парламента касается обоих видов операций: наличных платежей и поступлений средств.

На кого распространяется предложение

Законодательное предложение охватывает компании, уполномоченных физических лиц (PFA), индивидуальные и семейные предприятия. Оно также касается представителей свободных профессий, лиц, осуществляющих независимую деятельность, товариществ и других субъектов с юридическим статусом или без него.

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