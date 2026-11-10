Парламент Швеции в среду должен провести повторное голосование по изменениям в Конституцию, которые позволят лишать шведского гражданства лиц с двойным гражданством, осужденных за преступления, наносящие серьезный ущерб жизненно важным интересам страны. Как сообщает The Local Sweden, для внесения конституционных изменений в Швеции необходимы два голосования парламента, между которыми должны пройти выборы.

Первое голосование по этой инициативе состоялось в мае. Если депутаты во второй раз поддержат законопроект, изменения в Конституцию вступят в силу с 1 января. Предложение поддерживают Социал-демократическая партия, партии действующего правительства и Шведские демократы, поэтому его принятие считают практически гарантированным.

Возражения относительно формулировок

Изначально против поправки выступали Левая партия, Партия зеленых, Центристская партия и Социал-демократическая партия. Они заявляли, что формулировка является слишком расплывчатой и не дает ясности относительно того, какие именно преступления могут стать основанием для лишения гражданства.

Депутат от социал-демократов Амалия Руд Стенлёф критиковала текст как небрежный и юридически неопределенный. По ее словам, норма потенциально может касаться бухгалтерских и налоговых правонарушений или случая, когда человек забыл секретный документ в конференц-отеле.

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В январе социал-демократы отказались от противодействия изменениям, объяснив это необходимостью борьбы с преступностью группировок. В законопроекте, который Конституционный комитет 5 ноября направил в парламент, партия также поддержала дополнительные гарантии против безгражданства и положения о соответствии международным конвенциям, в частности Европейской конвенции по правам человека, Конвенции о правах ребенка и Конвенции ООН о сокращении безгражданства.

Другие конституционные изменения

Законопроект также позволит властям лишать шведского гражданства лиц с двойным гражданством, если будет доказано, что они получили его на ложных основаниях. Центристская партия, несмотря на несогласие с формулировками, планирует воздержаться во время второго голосования. Левая партия и Партия зеленых должны голосовать против.

Кроме того, изменения открывают путь к будущему запрету членства в преступных группировках. Парламент сможет ограничивать конституционную защиту свободы объединений для организаций и групп, вовлеченных в тяжкую преступную деятельность ради экономической или иной неправомерной выгоды. Отдельно поправки закрепляют новое конституционное право на бесплатный аборт.

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