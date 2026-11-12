Парламент Швеции одобрил конституционную поправку, открывающую путь к принятию законов о лишении шведского гражданства людей с двойным гражданством. Это может касаться тех, кто получил гражданство на ложных основаниях, или был осужден за преступления, нанесшие серьезный ущерб жизненно важным интересам страны, сообщает The Local Sweden.

Результаты голосования

Поправку поддержали 292 депутата, против проголосовал 51. Голосование 11 ноября стало вторым, необходимым для внесения конституционных изменений: в Швеции парламент должен одобрить их дважды, а между голосованиями должны пройти выборы.

Против поправки выступили только Левая партия и Партия зеленых. Остальные политические силы ее поддержали.

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Дальнейшая реализация

Конституционное изменение само по себе не устанавливает процедуру лишения гражданства. После выборов 13 сентября, которые не дали однозначного результата, премьер-министр Ульф Кристерссон возглавляет исполняющее обязанности правительство, пока партии пытаются сформировать новый кабинет.

Следующее правительство будет решать, как реализовать поправку, в том числе какие преступления могут быть основанием для лишения гражданства. Правительство Кристерссона работало над законопроектом, однако он еще не завершен. В прошлом году правительство рассматривало возможность лишать гражданства бипатридов, осужденных по делам об организованной преступности и бандах.

Правозащитная организация Civil Rights Defenders раскритиковала изменения. Ее старший юридический советник Аида Самани заявила, что предложение фактически создает два типа шведского гражданства — устойчивое и условное — и ставит вопросы о равенстве перед законом.

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