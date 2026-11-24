Парламент Словакии по инициативе правительства премьер-министра Роберта Фицо принял решение отменить голосование по почте. Как сообщает Der Spiegel, представитель правящей партии Smer Тибор Гашпар обосновал это тем, что такой способ волеизъявления якобы не заслуживает доверия, а тайну голосования невозможно гарантировать.

Голосование для словаков за границей

С 2006 года граждане Словакии могли голосовать по почте на парламентских выборах и референдумах. На парламентских выборах 2023 года голоса, поданные по почте, составили примерно 2% от общего количества. Большинство из них получила оппозиционная партия.

После принятого решения словаки, живущие за границей или находящиеся в поездках, смогут голосовать только в дипломатических представительствах и на других избирательных участках, определенных Министерством иностранных дел.

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Критика оппозиции

Оппозиция резко раскритиковала изменение избирательных правил. Лидер оппозиционных христианских демократов Милан Майерский заявил, что правящая коалиция боится проиграть следующие выборы. Другие оппозиционные депутаты сообщили о намерении оспорить законодательные изменения в Конституционном суде.

Критики реформы предупреждают, что она может усложнить участие в выборах для людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов и словаков в странах, где нет посольства или консульства. В частности, в США, по официальным данным, проживают около 300 тысяч словаков, тогда как Братислава имеет там лишь два дипломатических представительства.

По данным издания, партия Smer недавно потеряла абсолютное большинство в парламенте после выхода нескольких депутатов, однако при поддержке союзников, которые сейчас заседают как независимые, имеет 79 голосов в Национальном совете в Братиславе.

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