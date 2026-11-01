На Тайване Законодательный юань в третьем чтении одобрил изменения в законы о развитии сельского хозяйства, сохранении почв и водных ресурсов, а также использовании и передаче резервных горных земель. Поправки призваны усилить противодействие незаконной застройке и несанкционированному использованию сельскохозяйственных угодий и склонов, сообщает Taipei Times.

Штрафы за засыпку земель

Изменения в статьи 10 и 69 Закона о развитии сельского хозяйства предусматривают штраф до 3 млн тайваньских долларов за незаконную засыпку сельскохозяйственных земель или сброс на них материалов. Это эквивалентно примерно 92 370 долларам США.

Отдельно изменения в статью 60 этого закона включают потери урожая из-за дикой природы в перечень случаев, при которых правительство может предоставлять денежную помощь, субсидии или льготные кредиты. Министерство сельского хозяйства заявило, что в дальнейшем разработает соответствующие механизмы помощи.

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Ответственность за ущерб склонам

Согласно поправкам к Закону о сохранении почв и водных ресурсов, за несанкционированное использование или освоение склоновых земель, повлекшее эрозию или ущерб сохранению почв и водных ресурсов, может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 25 млн тайваньских долларов.

Если нарушение привело к смерти или тяжким травмам, максимальные штрафы повысили до 100 млн тайваньских долларов вместо 1 млн и до 80 млн вместо 800 тыс. тайваньских долларов. За невыполнение требований по устранению нарушений штраф может достигать 3 млн тайваньских долларов против прежних 60 тыс. Министерство ожидает, что изменения повысят эффективность правоприменения.

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