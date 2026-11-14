Законодательный Юань Тайваня одобрил поправки к законам о гендерном равенстве в сфере труда и занятости, предусматривающие продление отпусков в связи с рождением ребенка. Отпуск по беременности и родам должен увеличиться с восьми до 14 недель, а отпуск для отца после рождения ребенка — с семи до 14 дней.

Как сообщает Taipei Times, работники также смогут брать неоплачиваемый родительский отпуск до достижения ребенком девяти лет. Сейчас этот предел составляет три года.

Уход за ребенком

Поправки предусматривают право родителей на отпуск для личного ухода за ребенком в случае его болезни, вакцинации, приостановки работы детского сада или занятий в школе. Таким отпуском также можно будет воспользоваться для участия в мероприятиях для родителей, организованных учреждениями по уходу за детьми, учреждениями дошкольного образования или школами.

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Продолжительность такого отпуска ограничат 60 днями на одного ребенка, и он будет засчитываться в общий срок неоплачиваемого родительского отпуска. Право на семь дней отпуска для сопровождения мужа или жены на дородовые осмотры останется без изменений. Отпуск для отца после рождения ребенка необходимо будет использовать в течение 15 дней после родов.

Выплаты и вступление в силу

Работники, берущие неоплачиваемый родительский отпуск, могут получать пособие в течение до шести месяцев в соответствии с законом о страховании занятости. Изменения предусматривают продление максимального срока выплат до девяти месяцев, если каждый из родителей получил полное шестимесячное пособие.

Трудовые мигранты имеют право на отпуск по беременности и родам, однако сиделки, проживающие у работодателей, не имеют права на оплачиваемый такой отпуск. Они могут брать неоплачиваемый родительский отпуск, но не будут иметь права на соответствующие выплаты. Поправки должны быть представлены президенту Уильяму Лаю для обнародования, а дату их вступления в силу определит Исполнительный Юань.

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