В Тайбэе Законодательный юань Тайваня впервые использовал искусственный интеллект для зачитывания текстов законопроектов. Комитет по социальному благосостоянию и гигиене окружающей среды поручил системе ИИ озвучить 15 версий проекта базового закона о деменции до начала рассмотрения документа, сообщает Taipei Times.

Зачитывание длилось 70 минут

По словам депутата от партии Гоминьдан Чэнь Цзинхуэй, председательствовавшей в комитете, сначала ИИ читал текст в 1,5 раза быстрее обычного темпа. Через 10 минут депутаты заявили, что без труда следят за изложением, после чего скорость повысили вдвое.

В итоге озвучивание всех 15 вариантов законопроекта заняло 70 минут. По оценке Чэнь, сотрудникам парламента потребовалось бы около двух часов и 11 минут, чтобы прочитать эти документы. При обычном темпе это заняло бы около 131 минуты, тогда как при двойной скорости — примерно 66 минут.

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Проверка точности системы

Чэнь Цзинхуэй выразила надежду, что первое применение ИИ откроет путь к более широкому использованию технологии в парламенте. По ее словам, идея возникла после того, как она потеряла голос из-за болезни. В 2024 году ее коллега, депутат Ко Жу-цзюнь, предложил использовать сгенерированный ИИ вариант ее голоса для вопросов премьер-министру Чжо Жунтаю на пленарном заседании.

Спикер Законодательного юаня Хань Го-юй поддержал изучение возможностей ИИ и создал рабочую группу для исследования его применения. Перед заседанием комитет совместно с ИТ-департаментом парламента протестировал систему, чтобы проверить точность ее работы.

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