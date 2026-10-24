Парламент Тасмании в Австралии в среду рассмотрит законопроект о запрете конверсионных практик — попыток изменить, подавить или искоренить сексуальную или гендерную идентичность человека. Инициативу подготовила партия «Зелёных», ее поддерживают Лейбористская партия и активисты, сообщает ABC News.

Законопроект определяет конверсионную практику как действие, направленное на конкретного человека с намерением изменить, подавить или искоренить его сексуальную ориентацию. Согласие человека на такие действия не изменит их правовую оценку. Исследование университетов Ла-Троба и Маккуори показало, что с такими практиками сталкивался один из 20 молодых людей LGBTQIA+ в Тасмании.

Исключения для дискуссий и медицины

Под запрет не попадут участие в публичных дебатах или выражение убеждений и принципов, в том числе религиозных, а также молитва. Родители смогут обсуждать с детьми сексуальную ориентацию, гендерную идентичность, сексуальную активность и религию.

Исключение также предусмотрено для услуг зарегистрированных медицинских работников, если специалист считает их подходящими для человека, а сами услуги соответствуют правовым, профессиональным и этическим требованиям. Медики смогут обсуждать и исследовать идентичность пациента, не направляя его к определенному результату, а также говорить о желании прекратить, изменить или отменить социальный или медицинский переход.

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Ответственность и голосование

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за умышленное применение конверсионной практики, причинившее вред потерпевшему. Отягчающим обстоятельством будет случай, когда такие действия совершены в отношении ребенка или лица с нарушенной способностью принимать решения. Отдельно предусмотрена ответственность за вывоз человека из Тасмании для таких практик и за их рекламу.

Законопроект предлагает ввести должность уполномоченного по вопросам конверсионных практик, которую будет занимать комиссар по противодействию дискриминации. Ему можно будет направлять сообщения о вероятном применении таких практик, а должностное лицо будет решать, проводить ли расследование. Среди возможных мер — отказ от дальнейших действий, предписание о соблюдении требований или юридически обязывающее обязательство. Серьезные дела, в которых потерпевшему был причинен вред, будет рассматривать Верховный суд Тасмании.

Для одобрения в нижней палате необходимо 18 голосов. У «Зелёных» четыре голоса, у лейбористов — десять; независимый депутат Кристи Джонстон подтвердила поддержку, а Дэвид О'Бирн и Хелен Бернет заявили о принципиальной поддержке. Депутатам Либеральной партии разрешили голосовать по собственному усмотрению.

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