Парламент Северной территории Австралии одобрил предложение об осуждении депутата оппозиционной Лейбористской партии Ченси Печа из-за его комментариев СМИ о смерти пятилетней Куманджаи Литл Беби. Инициатором предложения выступила министр по делам детей и семей Робин Кейхилл, сообщает ABC News.

Позиция министра

Кейхилл заявила в парламенте, что по делу о смерти девочки есть обвиняемый, а производство находится на рассмотрении суда. По ее словам, парламентарии должны осторожно подбирать слова, чтобы правосудие не только осуществлялось, но и было очевидным для общества.

Министр назвала комментарии Печа сосредоточенными на обвиняемом и заслуживающими осуждения. Она заявила, что эти высказывания нельзя оправдать ни горем, ни политическими мотивами, ни недовольством действиями правительства.

Ответ Ченси Печа

Печ обвинил правительство в политизации смерти ребенка посредством вынесения предложения на голосование. Он сказал, что поддерживал семью девочки в Алис-Спрингс, помогал ей во время траурных мероприятий и не намерен извиняться за выступления против несправедливости.

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Депутат также заявил, что обстоятельства смерти ребенка уже обсуждаются в местных сообществах, и обвинил Кейхилл в передаче информации СМИ.

Вопросы о раскрытии данных

Отчет Грега Шенагана и Карен Уэбб, опубликованный во вторник, выявил значительные недостатки в работе Департамента по делам детей и семей Северной территории. После его публикации Печ и ряд организаций по защите детей раскритиковали правительство за то, что проверка была сосредоточена лишь на работе департамента, без должного внимания к системам исполнения наказаний, правосудия, борьбы с домашним насилием и жилищного обеспечения.

Во время парламентских вопросов депутат Деран Янг поинтересовался, проверяет ли ведомство обстоятельства раскрытия конфиденциальной информации о том, что Джефферсон Льюис был одним из пяти определенных безопасных взрослых в жизни девочки. Льюис обвиняется в ее убийстве; он еще не заявил, признает ли свою вину, и не предстал перед судом. Кейхилл не уточнила, ведется ли расследование, но назвала появление такой информации в публичном пространстве причиной для беспокойства.

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