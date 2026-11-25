В Израиле партии «Яшар» и «Исраэль Бейтейну» могут согласовать передачу трех министерских портфелей политической силе Авигдора Либермана в рамках коалиционных договоренностей. Об этом Jerusalem Post сообщила со ссылкой на эксклюзивный материал телеканала Channel 13 News.

Три портфеля для «Исраэль Бейтейну»

По данным сообщения, «Исраэль Бейтейну» может получить Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство алии и интеграции. Два из этих портфелей — обороны и юстиции — издание называет старшими.

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Ожидается, что Авигдор Либерман возглавит оборонное ведомство, Одед Форер станет министром юстиции, а Юлия Малиновская — министром алии и интеграции. Для Либермана это означало бы возвращение в Министерство обороны, которое он возглавлял в 2016–2018 годах.

Спор вокруг Министерства юстиции

Channel 13 News сообщил, что вокруг Министерства юстиции шел существенный спор. Партия «Демократы» Яира Голана требовала передать ей этот портфель, а высокопоставленные представители «Яшар» также хотели контролировать ведомство. Jerusalem Post отметила, что материал может обновляться.

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