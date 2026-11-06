Партия uMkhonto Wesizwe (MK) бывшего президента Джейкоба Зумы лидирует в четырех муниципалитетах провинции Квазулу-Натал в ЮАР, которыми ранее управлял Африканский национальный конгресс (ANC). По состоянию на вечер пятницы в провинции было подсчитано и независимо верифицировано 90% голосов, сообщает Daily Maverick.

Результаты в муниципалитетах

В Ричмонде, который годами был опорным районом ANC, MK получила абсолютное большинство с результатом 56%. На местных выборах 2021 года ANC победил там, набрав почти 70% голосов.

MK также показала сильные результаты в Импенделе, к западу от Питермарицбурга, в uMshwathi и муниципалитете uJohannes Phumani Phungula к юго-востоку от Питермарицбурга. В uMshwathi партия набрала 47% голосов, лишив ANC большинства, однако не получила абсолютного большинства.

В муниципалитете uJohannes Phumani Phungula MK получила 48,1% голосов и 14 мест в совете. ANC набрал 29,7%, IFP — 11,5%, а DA — 3,7%. Ранее ANC имел там абсолютное большинство.

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Вероятные коалиции

MK также лидирует еще в 14 муниципалитетах Квазулу-Натала, однако в этих общинах не имеет абсолютного большинства. Согласно предварительным данным, в целом партия получила 431 место в местных советах провинции. Для формирования власти там, где нет абсолютного большинства, ей потребуется поддержка других политических сил.

IFP пока получила абсолютное большинство только в одном из 54 муниципалитетов провинции — Мтоньянени на севере Квазулу-Натала, где набрала 58% голосов. В то же время партия лидирует в 13 муниципалитетах.

На провинциальных выборах 2024 года MK стала крупнейшей партией в Квазулу-Натале, получив 37 из 80 мест в законодательном органе. Однако IFP, ANC, DA и NFP сформировали коалицию с 41 местом, оставив MK вне власти. Провинциальный лидер MK Уиллис Мчуну заявил, что партия стремится войти в органы власти и готова разговаривать с различными политическими силами. Результаты местных выборов остаются предварительными, а до объявления официальных итогов возможны возражения.

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