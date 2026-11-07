В Дурбане, ЮАР, партия uMkhonto weSizwe (MK) обратилась в Избирательную комиссию Южной Африки (IEC) с просьбой отложить окончательное объявление и публикацию результатов местных выборов в муниципалитете Этеквини, в который входит город. Партия, основанная бывшим президентом Джейкобом Зумой, заявляет о сбое в системе обработки результатов в местном центре подсчета голосов, сообщает The Rio Times.

Заявления партии MK

В официальном возражении, поданном 6 ноября, MK сообщила о критическом системном сбое. По версии партии, он прервал передачу данных и изменил видимый аудиторский след — записи, позволяющие проверить внесение результатов. MK также утверждает, что электронные итоги не совпадают с подписанными бумажными протоколами с избирательных участков.

Партия требует немедленно провести аудит спорных результатов, приостановить дальнейшую обработку данных и сохранить их до рассмотрения жалоб. Она также просит привлечь независимого специалиста для технической проверки систем и сверки данных голосования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предварительные результаты

Согласно частичным данным, MK лидировала в Этеквини, набрав около 40% голосов. Демократический альянс получал примерно 23–24%, а Африканский национальный конгресс — около 17%.

Эти показатели не являются окончательными и меняются по мере поступления результатов из избирательных округов. Окончательные итоги должна объявить IEC. По состоянию на утро 7 ноября комиссия публично не ответила на обращение MK.

Местные выборы в ЮАР состоялись 4 ноября. По данным издания, в ряде советов ни одна политическая сила не получила большинства.

Читай нас в