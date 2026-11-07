В ЮАР партия uMkhonto Wesizwe (MK) не исключает обращения в Избирательный суд из-за заявленных нарушений во время местных выборов 2026 года. Руководители политической силы сообщили о многочисленных жалобах от членов партии и её сторонников. Об этом сообщает Daily Maverick.

Представитель партии Дали Мпофу заявил журналистам в центре подсчёта результатов в Дурбане, что руководство оценит серьёзность полученных жалоб, прежде чем принимать решение о юридических шагах. По его словам, партия пока не готовит судебные документы, однако не исключает такого варианта, если серьёзные претензии не будут рассмотрены.

Возражение относительно eThekwini

В субботу вечером MK подала в Независимую избирательную комиссию ЮАР (IEC) формальное возражение в соответствии с разделом 65. Оно касается возможных нарушений в метрополии eThekwini.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Первый заместитель президента партии Дудузане Зума заявил, что MK признает итоги голосования лишь при условии, что сочтёт избирательный процесс свободным и честным. Он сказал, что о возможных сбоях или других нарушениях сообщили люди на местах, а также призвал IEC к сотрудничеству.

Результаты голосования

4 ноября MK впервые приняла участие в местных выборах. Согласно приведённым данным, партия получила более 3,7 млн голосов по стране, или 9,8%. Наивысший результат она получила в провинции Квазулу-Натал — более 34% голосов, однако не смогла получить абсолютное большинство в метрополии eThekwini.

Ожидается, что президент ЮАР Сирил Рамафоса официально объявит результаты местных выборов в воскресенье, 8 ноября, в 18:00.

Читай нас в