Партия MK в ЮАР заявила, что иностранцы без законного иммиграционного статуса должны легализовать свое пребывание в стране или вернуться в страны происхождения законным путем. Заявление было опубликовано после встречи президента партии Джейкоба Зумы с руководством движения March and March, выступающего против нелегальной иммиграции, сообщает TimesLIVE.

Встреча с движением March and March

По данным MK, во время встречи обсуждались нелегальная иммиграция и исполнение иммиграционного законодательства. В партии заявили, что Зума признал работу движения по проблеме иностранцев без документов, а March and March отметил вклад MK в решение этого вопроса.

Движение возглавляет Джасинта Нгобесе-Зума. March and March организовывал общенациональные протесты с требованиями усилить пограничный контроль и депортировать иностранцев без документов. По данным издания, часть акций переросла в насилие. Протесты усилились после решения Конституционного суда, который признал неконституционными и недействительными ключевые процедурные положения Закона о беженцах.

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Ограничения на демонстрации

Полиция ЮАР и министерство полиции подали в Высокий суд Дурбана срочные заявления об ограничении демонстраций March and March. Это произошло после предыдущих маршей, во время которых перекрывали дороги, повреждали имущество и происходили насильственные столкновения.

Суд обязал движение приостановить акции до 6 ноября. В дальнейшем демонстрации разрешено проводить только с 9:00 до 15:00 или 16:00 по определенным маршрутам. Участникам также запретили иметь при себе оружие, в том числе палки, и скрывать лица.

В отличие от March and March, выступающего за немедленную депортацию, MK призвала применять законную процедуру для легализации статуса или выезда из страны. В партии также подчеркнули, что контроль за соблюдением иммиграционных законов не должен быть оправданием ксенофобии, дискриминации или насилия.

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