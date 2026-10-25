В Сингапуре Партия народного действия (PAP) избрала 12 членов 39-го Центрального исполнительного комитета — своего высшего руководящего органа. Их выбрали из 19 кандидатов в ходе тайного голосования на партийной конференции 25 октября, сообщает Channel NewsAsia.

В число избранных членов комитета вошли премьер-министр и министр финансов Лоуренс Вонг, старший министр Ли Сянь Лун, министр образования Дезмонд Ли, министр обороны Чан Чун Син, министр социального и семейного развития Масагос Зулкифли, министр внутренних дел К. Шанмугам, министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу, министр национального развития Чи Хун Тат, министр юстиции Эдвин Тонг, министр в канцелярии премьер-министра Индрани Раджа, министр здравоохранения Онг Йе Кун и министр иностранных дел Вивиан Балакришнан.

Кооптированные члены

Министр энергетики, торговли и промышленности Тан Си Ленг и исполняющий обязанности министра по делам мусульман Заки Мохамад были кооптированы в комитет. Они заняли 13-е и 14-е места соответственно по числу голосов партийных кадров. Конституция PAP позволяет кооптировать до шести членов.

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Депутаты первого срока Джеффри Сиоу и Джасмин Лау вошли в список номинантов, однако не были избраны по итогам голосования. По данным источников Channel NewsAsia в партии, среди других кандидатов были депутат Алекс Ям, министр цифрового развития и информации Джозефин Тео и второй министр внутренних и иностранных дел Сим Анн.

Первое голосование для Вонга

Голосование стало первым для генерального секретаря PAP Лоуренса Вонга после того, как в прошлом году он возглавил партию на всеобщих выборах в качестве премьер-министра. Партийная конференция PAP проходит раз в два года.

Имена других кооптированных членов, а также назначения на должности председателя, генерального секретаря, казначея и организационных секретарей должны объявить в ближайшие недели. На конференции Вонг заявил, что партия должна и дальше завоевывать доверие сингапурцев результатами своей работы, своим поведением и качеством служения гражданам.

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