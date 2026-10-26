В Непале дисциплинарная комиссия правящей партии «Растрия Сватантра» собирает дополнительные доказательства и может назначить техническую экспертизу аудиозаписи, приписываемой члену центрального комитета и депутату Кхагендре Сунару. В письменном ответе партии политик отрицал, что голос на записи принадлежит ему, и заявил о заговоре против себя, сообщает Kathmandu Post.

Обвинения проверяет партийная комиссия

Проверку начали после публикации Jana Aastha о предполагаемом насилии и угрозах в отношении женщины. Издание опубликовало аудиозапись, которая, по его утверждению, содержит нецензурные оскорбления женщины, требования денег и угрозы убийством со стороны мужчины, чей голос приписывают Сунару.

Jana Aastha также заявило, что депутат якобы обещал женщине брак, создал ее откровенные видео и фотографии, а затем использовал их для шантажа. Дисциплинарная комиссия пока не установила достоверность этих утверждений и должна проверить, подтверждаются ли обвинения вообще.

После появления публикации генеральный секретарь партии Бипин Ачарья передал дело в дисциплинарную комиссию. Партия также поручила Сунару не участвовать в мероприятиях в качестве члена центрального комитета и парламента на время расследования.

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Следственная группа ожидает интервью

Комиссия сформировала следственную группу из шести человек, которую координирует заместитель председателя дисциплинарной комиссии Хари Чандра Бхаттараи. Группа посетила редакцию Jana Aastha и получила доказательства, в том числе аудиозапись, приписываемую депутату.

Группа также обратилась к телеканалу News 24 Television с запросом записи интервью женщины для программы Sidha Kura. На момент комментария Бхаттараи комиссия еще не получила эту запись.

По данным Kathmandu Post, в телевизионном интервью женщина сказала, что насилия не было. Член следственной группы отметил, что это и отрицания Сунара усложнили проверку и могут свидетельствовать о противоречии между ее предыдущими заявлениями и интервью. После получения записи интервью группа должна решить, нужен ли технический анализ аудио, а также определить порядок дальнейшего опроса депутата. Бхаттараи отметил, что экспертиза, если ее признают необходимой, может продлить расследование.

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