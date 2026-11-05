Президент Израиля Ицхак Герцог начал в Иерусалиме консультации с представителями партий по формированию правительства после получения официальных окончательных результатов выборов. Как сообщает Der Spiegel, встречи в президентской резиденции продлятся до вечера четверга.

Герцог заявил, что намерен провести с представителями фракций открытые, откровенные и критические беседы и поднимать сложные вопросы. Он призвал политические силы к творчеству, мужеству и доброй воле, отметив, что хочет избежать новых выборов.

Распределение мест в Кнессете

На выборах 27 октября больше всего мест получила правоконсервативная партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху — 27 из 120. Центристская партия «Яшар» бывшего военного руководителя Гади Айзенкота получила 21 мандат.

Праворелигиозный блок Нетаньяху имеет 53 места, а оппозиционный альянс Айзенкота — 48. Две израильско-арабские партии, РААМ и Объединенный список, вместе получили 19 мандатов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рекомендация РААМ

Партия РААМ заявила, что порекомендует Айзенкота для формирования следующего правительства и должна озвучить эту позицию во время консультаций с Герцогом. По сообщениям СМИ, Айзенкот может первым получить от президента поручение сформировать правительство, поскольку может иметь наибольшее число рекомендаций.

При поддержке обеих израильско-арабских партий альянс Айзенкота чисто арифметически мог бы рассчитывать на 67 мест, тогда как для большинства в Кнессете необходим 61 мандат. В то же время оппозиционные силы не имеют общей позиции относительно участия израильско-арабских партий в будущем правительстве.

По традиции президент поручает сформировать кабинет кандидату, который, по его мнению, имеет наилучшие шансы получить парламентское большинство. Это не обязательно должен быть лидер крупнейшей партии.

Читай нас в