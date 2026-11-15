Партия центра Швеции решила продолжить переговоры по формированию правительства с социал-демократами и другими левоцентристскими силами. Об этом в воскресенье вечером объявила лидер партии Элизабет Танд Рингквист, сообщает The Local Sweden.

Выбор между двумя предложениями

В пятницу Партия центра получила от лидера социал-демократов Магдалены Андерссон и лидера Умеренных Ульфа Кристерссона пакеты предложений относительно политики и механизмов ее реализации. Танд Рингквист назвала оба предложения серьезными и основательными.

После рассмотрения предложения Андерссон Партия центра выбрала вариант социал-демократов для дальнейших переговоров. Лидер партии отметила, что для создания правительственной альтернативы с поддержкой парламента необходимо согласовать содержание и направление политики, финансирование ключевых реформ и вопрос парламентской поддержки.

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Условия для дальнейших переговоров

Танд Рингквист заявила, что Левая партия должна отказаться от требования получить министерские посты в левоцентристском правительстве. В то же время Левая партия и Партия зеленых, по ее словам, должны поддержать предложенный пакет предложений.

Магдалена Андерссон приветствовала решение Партии центра и сообщила, что инициирует следующий этап процесса формирования правительства. Она заявила о намерении продолжить переговоры с Левой партией, Партией центра и Партией зеленых. Представители Партии зеленых также приветствовали решение и заявили, что стороны начали работу над совместным политическим проектом. Левая партия и Умеренные на момент публикации ситуацию не комментировали.

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