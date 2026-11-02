Руководство правящей в Непале партии «Растрия Сватантра парти» согласилось не поддерживать назначение Джигьяна Кумара Тхапы послом страны в Японии. Причиной назвали возможный конфликт интересов, связанный со статусом постоянных резидентов Японии у членов его семьи, финансовыми обязательствами и другими связями с этим государством, сообщает Kathmandu Post.

По данным издания, такое понимание было достигнуто во время встречи председателя партии Раби Ламичхане и премьер-министра Балендры Шаха. Источник, близкий к главе правительства, заявил, что Тхапу могут рассмотреть на дипломатическую должность в другой стране, однако партия не поддержит его кандидатуру именно для работы в Японии.

Предложение отозвать кандидатуру

Партийное руководство также обсуждало возможность предложить Тхапе отозвать свою кандидатуру в обмен на заверения, что в дальнейшем его могут рассмотреть для другого дипломатического назначения. При этом окончательное решение об отзыве должен принять сам кандидат.

Парламентский комитет по слушаниям уже рекомендовал Тхапе отказаться от номинации. Председатель комитета Бодх Нараян Шрештха, секретарь Тул Бахадур Кандел и депутаты от «Растрия Сватантра парти» отдельно спрашивали его о таком решении. По словам членов комитета, Тхапа ответил, что подумает, но окончательного ответа пока не дал.

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Проверка связей с Японией

Во время слушаний депутаты спрашивали Тхапу о его статусе постоянного резидента, финансовых обязательствах и предыдущей работе в японских учреждениях. Он сообщил комитету, что в марте отказался от японского разрешения на постоянное проживание в связи с выдвижением на пост посла. В то же время его жена и сыновья сохраняют статус постоянных резидентов Японии.

Комитет дважды обращался в Министерство иностранных дел с просьбой получить от японской стороны информацию о статусе Тхапы, его возможных непогашенных финансовых обязательствах и вероятных выплатах из японских государственных средств. Японские власти отказались раскрывать эти данные, сославшись на защиту конфиденциальности. Министерство проинформировало комитет, что не получило документального подтверждения отказа Тхапы от постоянного проживания в Японии.

Правительство рекомендовало кандидатуры послов в 13 стран 18 сентября, а 23 сентября они были зарегистрированы в парламентском комитете. Срок рассмотрения кандидатуры Тхапы истекает 5 ноября.

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