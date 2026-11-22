В Израиле партия «Ликуд» исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху и партия «Яшар» Гади Айзенкота договорились провести новый раунд переговоров о формировании правительства единства. Предыдущая четырёхчасовая встреча делегаций не принесла договорённостей о создании коалиции, сообщает Anadolu Agency.

Спор о премьерстве

В совместном заявлении партии отметили, что представили свои позиции по ключевым вопросам и подробно их обсудили. Дату следующей встречи не назвали, о каких-либо прорывах также не сообщалось.

8 ноября президент Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство. Политик стремится создать широкую коалицию с участием «Ликуда» и партий из своего блока. «Яшар», имеющая 21 место в 120-местном Кнессете, настаивает на том, чтобы Айзенкот занимал должность премьер-министра весь срок каденции. «Ликуд» с 27 мандатами хочет, чтобы правительство возглавил Нетаньяху.

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Роль Бен-Гвира и альтернативный план

Команда Айзенкота также требует не включать в будущее правительство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. По данным израильского телеканала Channel 12, «Ликуд» отказался заранее обязаться выполнить это требование. Ранее в тот же день Нетаньяху отдельно встречался с Бен-Гвиром и министром финансов Бецалелем Смотричем, чтобы, по сообщению «Ликуда», скоординировать следующие шаги правого лагеря.

В блок Айзенкота, помимо «Яшар», входят список Нафтали Беннета «Вместе» с 12 местами, «Исраэль Бейтейну» Авигдора Либермана с семью мандатами и «Демократы» Яира Голана с восемью. Если переговоры о правительстве единства не дадут результата, «Яшар» планирует до завершения мандата Айзенкота 6 декабря добиваться вотума доверия для правительства меньшинства, которое будет опираться на внешнюю поддержку Объединённого списка и Объединённого арабского списка.

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