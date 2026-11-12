Патрик Волемарк покинул сборную Швеции перед матчем с Польшей — Interia Sport

Вингер сборной Швеции Патрик Волемарк получил травму на одной из тренировок национальной команды и покинул расположение сборной перед матчем Лиги наций против Польши. Поединок запланирован на 17 ноября во Вроцлаве.

Травма на тренировке

Об отъезде футболиста из расположения сборной Швеции сообщил его клуб «Лех» из Познани. Как пишет Interia Sport, клуб получил информацию о травме Волемарка во время тренировки сборной Швеции и опубликовал сообщение в социальных сетях.

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В «Лехе» отметили, что в ближайшее время футболист пройдет обследование. Оно должно определить, какой может быть продолжительность его возможной паузы в выступлениях.

Матч во Вроцлаве

Игра Польша — Швеция 17 ноября станет для сборной Польши завершающей в нынешнем сезоне дивизиона B Лиги наций. За три дня до встречи со шведами польская команда должна сыграть со сборной Румынии.

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