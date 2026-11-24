В Брюсселе, Бельгия, ультраправая группа Европейского парламента «Патриоты за Европу» планирует оспорить переговорные мандаты по нескольким программам в следующем семилетнем бюджете ЕС. Это может замедлить бюджетные переговоры в Европарламенте, сообщает Politico Europe со ссылкой на четырех чиновников ЕС, осведомленных о дискуссиях.

Голосование вместо переговоров

Оспаривание не позволит документам, уже рассмотренным на уровне парламентских комитетов, сразу перейти к переговорам с национальными правительствами. Вместо этого мандаты должны быть вынесены на голосование пленарного заседания, где депутаты смогут предлагать поправки к позициям, ранее согласованным комитетами.

Представитель «Патриотов за Европу» заявил, что объединение нескольких программ в бюджетных предложениях сопровождается все большей концентрацией полномочий по распределению средств в руках Европейской комиссии. По его словам, большинство предложенных группой бюджетных поправок были отклонены. Он также сказал, что несколько делегаций за пределами группы сообщили о готовности поддержать оспаривание.

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Программы и процедура

По словам другого чиновника, группа намерена оспорить мандаты относительно Европейского фонда конкурентоспособности, механизма Connecting Europe Facility и программы FP10, которая должна стать преемницей Horizon Europe. Третий собеседник отметил, что «Патриоты за Европу» могут оспорить все мандаты, однако поддержка со стороны других политических групп или депутатов пока не определена.

Правила Европарламента позволяют политической группе или как минимум 72 депутатам требовать пленарного голосования по решению начать переговоры. Согласно сообщению Европарламента, подать такое требование можно до полуночи вторника. «Патриоты за Европу» насчитывают около 86 членов. Дискуссия в парламенте проходит накануне саммита лидеров ЕС в четверг, где они должны обсудить бюджет после презентации переговорного документа председателем Европейского совета Антониу Коштой 21 ноября.

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