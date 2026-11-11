Патруль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) вечером 10 ноября попал под обстрел вблизи Вади-Джилу на юге Ливана. По данным Anadolu Agency, во время планового патрулирования по миротворцам выпустили около десятка выстрелов.

Миротворцы открыли ответный огонь

В UNIFIL сообщили, что миротворцы заметили вспышку от выстрела и открыли ответный огонь. После этого стрельба прекратилась. Никто из миротворцев в результате инцидента не пострадал.

Миссия заявила, что преднамеренные нападения на миротворцев являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1701 и международного гуманитарного права. UNIFIL призвала ливанские власти оперативно расследовать инцидент, установить виновных и привлечь их к ответственности.

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Мандат миссии завершается в конце года

Инцидент произошел на фоне опасений относительно возможного вакуума безопасности на юге Ливана после завершения мандата UNIFIL в конце 2026 года. В августе 2025 года Совет Безопасности ООН в последний раз продлил мандат миссии до 31 декабря 2026 года; после этого в 2027 году запланирован постепенный и безопасный вывод миротворцев.

UNIFIL развернуты на юге Ливана с 1978 года. После войны 2006 года их мандат был расширен: миссия контролирует прекращение боевых действий, помогает ливанской армии развертываться на юге страны, сообщает о нарушениях и поддерживает связь с ливанской и израильской сторонами.

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