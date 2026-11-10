Заместительница лидера Лейбористской партии и министр образования Люси Пауэлл раскритиковала характер перекрёстного допроса потерпевших во время судебного процесса над комиком Расселом Брэндом по делу об изнасиловании и сексуальных нападениях. Она заявила, что была шокирована ходом слушаний и считала, что суды уже должны были отойти от такой культуры.

Реакция на судебный процесс

Как сообщает The Guardian, адвокат Брэнда Иан Винтер KC во время рассмотрения дела предположил, что его клиент не мог быть виновен, поскольку ни одна из потерпевших не сопротивлялась, не кричала и не пыталась уйти. Выступая по вопросу смягчения наказания, он также назвал анальное изнасилование 21-летней женщины кратковременной ошибкой, при которой Брэнд не уважал её согласие.

Пауэлл сказала, что прочитанное ею о ходе слушаний показалось ей удручающим. Она подчеркнула, что одежда женщины, её поведение или состояние опьянения не отменяют её права дать или не дать согласие на секс. По её словам, правительство уже предприняло шаги в рекомендациях по противодействию мифам об изнасиловании и обвинению потерпевших, однако необходимо сделать больше.

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Приговор Брэнду и интервью 2015 года

В понедельник Брэнда приговорили к десяти с половиной годам лишения свободы за изнасилование одной женщины и сексуальные нападения на трёх других, в том числе на рабочих местах. При оглашении приговора судья отметил, что потерпевшие испытали дополнительные страдания из-за поведения в суде по указаниям Брэнда, и подчеркнул право женщин отказаться от секса независимо от одежды, места нахождения или употребления алкоголя.

Пауэлл также сказала, что она и бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд сожалеют о его интервью с Брэндом в 2015 году, которое она помогала организовать в качестве руководительницы избирательной кампании партии. Разговор состоялся на фоне выхода политической книги Брэнда Revolution. Пауэлл заявила, что тогда не осознавала полного масштаба его сексуального поведения, информация о котором уже была публично доступна.

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