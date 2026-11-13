Окончательные результаты клинического исследования фазы 2 PECATI продемонстрировали устойчивую клиническую активность комбинации ленватиниба и пембролизумаба у пациентов с ранее леченной распространенной тимомой B3 или карциномой тимуса. Медиана общей выживаемости составила 40,2 месяца, а медиана выживаемости без прогрессирования заболевания — 22,1 месяца при медиане периода наблюдения 24,6 месяца.

О результатах, опубликованных в Journal of Thoracic Oncology, сообщает News-Medical. Исследование включало 43 пациентов с метастатической тимомой B3 или карциномой тимуса, у которых заболевание прогрессировало после как минимум одного режима химиотерапии на основе препаратов платины.

Результаты лечения

Участники получали ленватиниб перорально по 20 мг ежедневно и пембролизумаб внутривенно по 200 мг каждые три недели. Лечение продолжали до прогрессирования заболевания, неприемлемой токсичности или завершения максимум 35 циклов.

Среди участников 84% имели карциному тимуса, 16% — тимому B3. Почти две трети пациентов имели заболевание стадии IVB, более половины — как минимум три метастатических очага, а примерно 44% ранее прошли две или более линии лечения распространенного заболевания.

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Объективный ответ на терапию зафиксировали у 25,6% пациентов, включая один случай полного ответа. Контроль заболевания — уменьшение опухоли или ее стабилизацию — зарегистрировали у 93% участников. Через три года в живых оставались 53% пациентов.

Токсичность и ограничения исследования

В то же время исследователи подчеркнули необходимость тщательного контроля побочных реакций. Нежелательные явления, связанные с лечением, III степени или выше возникли у 44,2% участников. Применение как минимум одного из исследуемых препаратов из-за токсичности прекратили у 27,9% пациентов.

Иммуноопосредованные нежелательные явления наблюдали у 39,5% пациентов; среди них были тяжелые случаи колита, пневмонита, миокардита, энцефалита и поражения печени. Во время исследования произошли две смерти, которые исследователи не связали с терапией.

Авторы отметили, что небольшая выборка и однораменный дизайн PECATI не позволяют установить преимущество комбинации над другими вариантами лечения или определить вклад каждого препарата по отдельности. Для уточнения оптимальной последовательности терапии и отбора пациентов, которые получат наибольшую пользу, необходимы дальнейшие проспективные исследования.

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