Сенатор-избранница от Миннесоты Пегги Фланаган станет первой женщиной из коренных народов США, которая будет работать в Сенате США. На праймериз она опередила демократа-конгрессвумен Энджи Крейг почти на 20 процентных пунктов, а на всеобщих выборах победила республиканку Мишель Тафою с преимуществом более 10 процентных пунктов.

Как сообщает The Guardian, Фланаган заявила, что избиратели Миннесоты опровергли прогнозы социологов, предсказывавших напряженную борьбу в обеих гонках. Она также выразила надежду, что ее победа поможет молодым представителям коренных народов увидеть для себя возможность работать в политике.

Опыт в политике

До избрания Фланаган была вице-губернатором Миннесоты. Она начала политическую деятельность студенткой в избирательной кампании покойного сенатора Пола Веллстоуна, а позднее занималась общественной организацией в сообществах коренных народов штата.

Фланаган также работала в Wellstone Action, где обучала активистов и кандидатов организационной работе. Ее первой выборной должностью было членство в школьном совете Миннеаполиса. В 2015 году она вошла в законодательный орган Миннесоты, а в 2018 году губернатор-демократ Тим Уолз выбрал ее своей напарницей на выборах.

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Кампания и заявленные приоритеты

По словам Фланаган, в течение последнего года кампании она провела более 360 мероприятий, в том числе в населенных пунктах, которые кандидаты на должности уровня штата не посещали более десяти лет. Она заявила о готовности сотрудничать с республиканцами, если это будет способствовать решениям в интересах жителей Миннесоты.

Среди ее заявленных приоритетов — отмена сокращений программ Medicaid и продовольственной помощи, поддержка Medicare for All и запрет на предварительное согласование лечения страховыми компаниями. Фланаган также выступает за реформу иммиграционной системы, которая, по ее словам, должна основываться на общественной безопасности, достоинстве, гуманности и надлежащей правовой процедуре.

Фланаган заменит в Сенате Тину Смит, которая решила не баллотироваться на новый срок. Она также поддержала сенатора от Мэриленда Криса Ван Холлена в борьбе за должность лидера демократического большинства в Сенате, заявив, что партии нужны новые голоса.

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