В Чикаго, по данным STAT News, обнародовали подробности исследования III фазы препарата пелакарсен компании Novartis. Лекарство существенно снизило уровень липопротеина(a), или Lp(a), однако не уменьшило частоту серьезных сердечно-сосудистых событий среди участников испытания.

Результаты HORIZON

В исследовании HORIZON участников случайным образом распределили в группы, получавшие пелакарсен или плацебо, и наблюдали за ними почти пять лет. Несмотря на снижение уровня Lp(a), между группами не выявили различий по количеству инфарктов, инсультов, неотложных коронарных реваскуляризаций или смертей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Презентация данных

Подробности испытания, профинансированного Novartis, представили на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации. Результаты исследования также одновременно опубликовали в журнале New England Journal of Medicine.

Что такое Lp(a)

Lp(a) — это сочетание липидов и белков, высокий уровень которого может повышать риск тяжелых проблем с сердцем. Это генетически обусловленный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, который имеется примерно у каждого пятого человека. Новые терапии, направленные на Lp(a), разрабатывают для сокращения количества инфарктов, инсультов и смертей среди людей с повышенным риском.

Читай нас в