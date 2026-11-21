В США представительница Демократической партии от Калифорнии Нэнси Пелоси, которая планирует покинуть Конгресс в январе 2027 года, рассказала о влиянии политической карьеры на свою семью. В интервью она заявила, что ее превратили в «злодейку». Об этом сообщает The Hill.

Давление на женщин в политике

Пелоси сказала, что в политике всегда стремятся иметь «злодея», а также упомянула о трудностях, с которыми сталкиваются женщины. По ее словам, о них распространяют ложные нарративы, обвиняют в чрезмерных расходах и изображают в «смешном» свете.

Она добавила, что, хотя число женщин в политике выросло, это все равно остается для них вызовом. Пелоси дважды возглавляла Палату представителей и является единственной женщиной в истории США, занимавшей пост спикера. После победы демократов на промежуточных выборах 2006 года она стала первой женщиной — спикером Палаты представителей США. До этого она возглавляла демократов в Палате представителей с 2003 года.

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Незавершенная работа по оружию

В начале ноября Пелоси объявила, что покинет Конгресс после завершения нынешнего срока. В видеообращении к избирателям она назвала следующий год последним годом службы в качестве их представительницы.

Оценивая свою работу, Пелоси назвала противодействие насилию с применением огнестрельного оружия «незавершенным делом». Она отметила, что существует двухпартийный законопроект об общественной безопасности, однако, по ее мнению, необходимы проверки перед покупкой оружия. Пелоси также заявила, что такие проверки поддерживают американцы, но не республиканцы в Конгрессе.

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