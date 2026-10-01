В пакистанской провинции Пенджаб запретили постоянно закреплять полицейские группы сопровождения за провинциальными министрами, депутатами провинциальной ассамблеи и другими лицами. Такое распоряжение в субботу отдала глава правительства Пенджаба Марьям Наваз.

Кого касается запрет

Как сообщает The Express Tribune, уведомление об этом решении издал главный секретарь главного министра Пенджаба Саджид Зафар Далл. Постоянное полицейское сопровождение также не смогут сохранять за собой советники, специальные помощники, парламентские секретари и председатели постоянных комитетов.

Ограничение распространяется и на государственных служащих, и на частных лиц. Кроме того, без предварительного разрешения запрещено устанавливать флагштоки или размещать официальные флаги на государственных автомобилях. Марьям Наваз заявила, что несанкционированное полицейское сопровождение не будет терпимо ни при каких обстоятельствах.

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Предыдущие меры экономии

Ранее в марте правительство Пенджаба уже ввело меры экономии из-за роста стоимости топлива. В частности, для провинциальных министров приостановили предоставление государственного топлива, а топливные выплаты на автомобили чиновников сократили на 50%.

Также протокольные колонны министров и высокопоставленных чиновников ограничили одним автомобилем, необходимым для обеспечения безопасности. Использование полиции для VIP-сопровождения в Пенджабе критиковали из-за отвлечения правоохранителей от обычной полицейской работы.

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