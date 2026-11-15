В США бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что Республиканской партии необходимо вернуться к «высоким стандартам» государственной службы. Он связал это с тем, что администрация президента Дональда Трампа, по его словам, имеет «атмосферу коррупции». Пенс сказал об этом в эфире Meet the Press на NBC News, сообщает The Independent.

Восприятие избирателей

Пенс отметил, что американцев беспокоят сообщения о правительственных чиновниках, членах их семей и первой семье США. По его словам, избиратели негативно воспринимают возможность того, что Трамп и его семья богатеют, пока он занимает пост президента. В то же время бывший вице-президент прямо не заявлял, что президент совершил незаконные или неэтичные действия.

Пенс упомянул об увеличении состояния Трампа более чем на 1,4 млрд долларов за прошлый год благодаря операциям с криптовалютами. Белый дом отрицал, что президент получает прибыль благодаря своей должности, и подчеркивал, что его бизнесы переданы в траст, которым управляют сыновья Трампа. Администрация также называла Трампа успешным инвестором.

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Призыв к республиканцам

Бывший вице-президент сказал, что во время поездок по стране слышал от сторонников мнение о невыполненном обещании 2016 года «осушить болото». По его убеждению, партия должна не только вернуться к консервативным принципам, но и восстановить высокие стандарты для чиновников.

Пенс также не согласился с действующим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который связал поражение Республиканской партии на промежуточных выборах с войной в Иране. По мнению Пенса, республиканцы проиграли выборы не из-за войны: он считал, что часть избирателей оттолкнуло прекращение операции Epic Fury через пять недель после ее начала.

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