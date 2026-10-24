В Ренмарке, в австралийском регионе Риверленд, пенсионер Иэн Эндрюс имеет более 10 тысяч суккулентов. Его пятилетний план по размножению растений превратился в увлечение, сообщает ABC News.

Сад после выхода на пенсию

Эндрюс рассказал, что всегда интересовался растениями, однако полностью посвятить себя садоводству смог только после завершения работы. Свой сад он считает местом для отдыха. Ранее мужчина был самозанятым: бизнес, который он начал 25 лет назад, часто требовал работы семь дней в неделю.

По словам Эндрюса, климат Австралии с холодными и влажными зимами и более сухим летом благоприятен для многих семейств суккулентов. Он также отметил, что почвы и климат Риверленда похожи на условия юга Африки, откуда происходит немало таких растений.

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Уход и спрос

Садовод советует не держать суккуленты постоянно в помещении: если растение находилось дома неделю, его можно вынести на улицу примерно на месяц. По его словам, суккуленты проще в уходе и более неприхотливы. Иногда они могут выглядеть лучше после отсутствия владельца, поскольку успевают просохнуть.

Генеральный директор Greenlife Industry NSW & ACT Майк Мегиган заявил, что объем продаж растений в Австралии превышает 3 млрд долларов. Он связал рост спроса на суккуленты в течение последнего десятилетия с изменением жилищных условий: все больше людей живут в квартирах и выращивают растения на балконах или в комнатах. По его словам, спрос также поддерживают молодые покупатели, а приобретение растений онлайн становится все более распространенным.

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